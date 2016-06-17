شاهد: وداع "جو كوكس".. مدافعة عن اللاجئين وقضايا الهجرة

شارك سياسيون وشخصيات عامة في مراسم وداع النائبة البريطانية جو كوكس اليوم الجمعة بالقرب من مبنى البرلمان في لندن، بعد يوم واحد من مقتلها في قرية بريستال (شمال إنجلترا).

وقتلت كوكس البالغة من العمر 41 عاما بعد ظهر أمس الخميس في دائرتها الانتخابية بالقرب من ليدز شمال إنجلترا، بعد أن أطلق عليها أحد الأشخاص النار وطعنها بسكين. واعتقل مطلق النار على كوكس والذي يبلغ من العمر 52 عاما. وذكرت الشرطة أن اسمه تومي ماير.

من هي جو كوكس

حصلت "جو كوكس" على الشهادة الجامعية في 1995، وساهمت في إطلاق حركة "بريطانيا في أوربا" المؤيدة لعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد، ثم بدأت العمل في اوساط الجمعيات الإنسانية. ولعقد كامل شغلت وظائف في منظمات دولية مثل أوكسفام و"سيف ذي تشيلدرن" في أوربا والولايات المتحدة وفي مناطق نزاعات.

واشتهرت كوكس بتأييدها لحملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوربي، كما كانت معروفة بدفاعها عن اللاجئين السوريين، وقادت عدة جهود لإنهاء الصراع في سوريا، وأسست مجموعة أصدقاء سوريا في البرلمان البريطاني. وكانت تشارك في أعمال حول الأراضي الفلسطينية وباكستان.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، كتبت كوكس مقالة في صحيفة "ذا أوبزرفر" بالتعاون مع دعت فيها إلى تدخل عسكري بريطاني في سوريا "لتحقيق حل أخلاقي للنزاع" وامتنعت عن التصويت لصالح تدخل عسكري ضد تنظيم الدولة، لأنها لم تر أن هذا التدخل جزء من استراتيجية شاملة لحل النزاع السوري والتخلص من بشار الأسد.

وفي خطابها الأول أمام البرلمان، دافعت كوكس عن موجات الهجرة والتنوع، واعتبرتها عاملا في "تحسين" أوضاع المجموعات المحلية. وكانت تقيم مع زوجها "برندان" وطفلتيهما (3 و5 سنوات) في مركب على نهر تايمز.

ووضعت أكاليل الزهور على سطح المركب الجمعة حيث كانت تعيش، وسط تكريم السكان لها.

وبعد ورود الأنباء عن مقتلها، وجه زوجها برندان نداء مؤثرا للتماسك والوحدة في مواجهة الكراهية. وقال في بيان بعد وفاتها إن "جو كانت تؤمن بعالم أفضل". وأضاف أنها "كانت تريد أمرين قبل كل شيء: الأول أن يغمر أطفالنا بالحب والثاني أن نتحد لنكافح معا الكراهية التي قتلتها".

دعوة إلى التسامح

ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة إلى "التسامح" والاتحاد وذلك لدى زيارته قرية بريستال، كما دعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الاثنين.

ووضع كاميرون وزعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن ورودا في المكان الذي اغتيلت فيه كوكس لتضاف إلى مجموعة الأكاليل الكبيرة هناك.

وقبل أقل من أسبوع على إجراء الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي والذي أدى إلى انقسام البلاد وأثار نقاشا محتدما بين المعسكرين المؤيد والمعارض لخروج البلاد من الاتحاد، دعا كاميرون إلى لحظة تفكير.

وقال "أينما نرى حقدا أو انقسامات أو عدم تسامح علينا إزالتها من حياتنا السياسية وحياتنا العامة ومجتمعاتنا". وأضاف "اليوم أصيبت بلادنا بالصدمة. إن هذه لحظة نقف فيها ونفكر في بعض الأمور المهمة جدا لبلادنا".

وربط بعض المعلقين مقتل النائبة بالاستفتاء الذي أثار التوترات بسبب تناوله قضايا تتعلق بالهوية والقومية والهجرة.

وأوقف المعسكران حملتهما على الاستفتاء ثلاثة أيام تشمل يوم السبت احتراما للنائبة، قبل أقل من أسبوع على الاستفتاء الذي سيجري يوم الخميس 23 يونيو/ حزيران.

وقبل اغتيال كوكس، أظهرت استطلاعات الرأي احتمال فوز معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في الاستفتاء المرتقب. وأثر هذا الاحتمال على أسواق المال وأدى إلى تراجع الجنيه الإسترليني.

لكن المستثمرين رجحوا أن تزيد مأساة اغتيال النائبة من احتمال فوز معسكر البقاء في الاتحاد الأوربي.

مراسلات خبيثة

تعتبر كوكس اول عضو في البرلمان البريطاني يتم اغتياله منذ مقتل النائب إيان غو على يد مسلحي الجيش الجمهوري الأيرلندي في تفجير سيارة مفخخة في 1990.

وقالت الشرطة إن كوكس اشتكت في وقت سابق من هذا العام من تلقيها "مراسلات خبيثة".

وفي مارس/ آذار اعتقلت الشرطة رجلا وأصدرت بحقه تحذيرا رسميا، وأفرجت عنه لاحقا. إلا أنه ليس الرجل نفسه الذي اعتقل الخميس.

وقالت صحيفة "تايمز" إن الشرطة فكرت في زيادة الإجراءات الأمنية لها، في حين طرح معلقون فكرة توفير حماية إضافية لجميع النواب.