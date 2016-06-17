شاهد: سباح سوري لاجئ شردته الحرب يستعد للأولمبياد

يستعد السباح السوري رامي أنيس (المقيم في بلجيكا حاليا) بعد اختيار رئيس اللجنة الأولمبية "توماس باخ" له، من بين عشرات الرياضيين اللاجئين المتقدمين للمنحة الرياضية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية في اغسطس آب المقبل.

أنيس تحدث عن كيفية مشاركته فقال، "أخبرني صديق رياضي عن منحة ستقدمها اللجنة الأولمبية للرياضيين اللاجئين المقيمين في أوربا فراسلت اللجنة وقدمت معلوماتي الكاملة وأرقامي المحققة ليتم اختياري بداية من بين 43 رياضيا، وصدر القرار الأولمبي بقبول 10 أبطال وكان أسمي على رأس القائمة".

جدير بالذكر إن أنيس (25 عاما) خرج من سوريا نهاية 2011، وذهب إلى تركيا قبل أن تضطره الظروف إلى اللجوء لبلجيكا عام 2015، وهو حاصل على 3 ذهبيات عربية وفضية آسيا والترتيب السابع في بطولة العالم للسباحة.

وقد وجه رسالة للشعب السوري قائلا، "رغم أن مشاركتي تحمل علم اللجنة الأولمبية في أكبر محفل على مستوى العالم إلا أن عواطفي ووجداني معلقة بوطني وشعبي العظيم الذي لا يعرف الهزيمة وسينتصر على الباطل أنا هنا لإيصال معاناة هذا الشعب والجرائم المرتكبة بحقه لكل العالم".