شاهد: أنظمة صرف صحي صديقة للبيئة

كشف فريق من الباحثين في المعهد الأسيوي للتقنية عن أربعة أنظمة صديقة للبيئة للتخلص من المخلفات في محاولة لتحسين أنظمة الصرف الصحي في الدول المحرومة في آسيا وأفريقيا.

وقال الباحثون إن هذه الأنظمة يمكنها معالجة المخلفات البشرية بشكل فوري.

وبدأ العمل في المشروع منذ العام 2011 بتمويل من مؤسسة بيل وميلندا غيتس بتكلفة بلغت 5 ملايين دولار.

وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 2.6 مليار شخص يعانون ضعف أنظمة الصرف الصحي. ويقول نائب مدير مؤسسة غيتس لشؤون المياه والصحة "دولاي كونيه" إن هذا الأمر يتسبب في وفاة 600 ألف طفل تحت سن الخامسة سنويا.

وبدأ المشروع عقب إجراء دراسات في كل من فيتنام وكمبوديا وتايلند والتي أوضحت ضرورة تنويع الأنظمة المختلفة بسبب الاختلاف في الاحتياجات والظروف الاقتصادية.

وتستخدم الأنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه إلى 50 درجة مئوية من أجل قتل مسببات الأمراض، كما يتم استخدام مكعب مائي لفصل المخلفات الصلبة عن المخلفات السائلة لتسهيل تطهير المياه بالإضافة إلى شاحنة لتطهير المياه في الموقع نفسه.

ويعتقد مسؤولو الفريق أن تكلفة إنتاج الوحدة يمكن أن تصل إلى 250 دولارا عند إنتاجها بشكل تجاري.