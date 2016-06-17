شاهد: أحفاد الأنباط يعودون للعيش في كهوف البتراء

تجذب منطقة البتراء الأثرية في الأردن آلاف السياح، ما يدر على الدولة دخلا كبيرا من العملة الصعبة.

وفي هذه الأيام بدأ سكان محليون بالعودة للعيش في كهوف أجدادهم بالبتراء مرة أخرى.

ويذكر أن سكان الكهوف كانوا يعيشون في محيط منطقة البتراء منذ وقت طويل وينحدرون من العرب الأنباط؛ وقامت الحكومة بترحيلهم من كهوفهم في عام 1985 للعيش في بلدة مجاورة للموقع الأثري، من أجل الحفاظ على هذه الآثار من التآكل بفعل استغلالها من قبل الإنسان، ليشكلوا بمساكنهم التي منحتها لهم الحكومة بلدة "أم صيحون"، فيما تمسك حوالي 150 شخصا بالبقاء في كهوفهم.

وقال سليمان البدول وهو أحد العائدين للعيش في الكهوف لأسوشيتد برس "رجعنا على البتراء للعيش في الكهوف بسبب الزحام في البيوت، وبعض الشباب لا يجد مسكنا مع أسرهم."

والبتراء هي عاصمة العرب الأنباط، وأشهر المدن التاريخية في الأردن، وواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، محفورة في الصخر في منعة بين الجبال، تأخر اكتشافها حتى القرن الـ19 رغم أهميتها التاريخية وتحولها إلى واحد من أهم المواقع لأثرية في العالم.

والجو في البتراء صحراوي، حار في الصيف وبارد في الشتاء، وتشهد المدينة أمطارا غزيرة في فصل الشتاء، تتسبب فيضانات في بعض الأحيان.

ويجمع المؤرخون على أن الأنباط قاموا بنحت البتراء من الصخر بطريقة مبدعة قبل أكثر من ألفي عام، وهي تعطي مثالا على الحضارة العريقة لمملكة العرب الأنباط، التي يصفها المؤرخون بأعرق الحضارات العربية القديمة.