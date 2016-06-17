البث الحي
منوعات

دبلوماسيون أمريكيون"منشقون" يطالبون بشن ضربات ضد نظام الأسد

17/6/2016

الدبلوماسيون المنشقون انتقدوا سياسة أوباما تجاه سوريا

شكل نحو خمسين دبلوماسيا أمريكيا مجموعة "منشقين" تطالب الولايات المتحدة بأن توجه ضربات عسكرية إلى النظام السوري، في انتقادات سياسية قاسية للسياسة التي يتبعها الرئيس باراك أوباما لمحاولة وقف هذا النزاع.

واعترفت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الخميس بوجود "برقية (دبلوماسية) منشقة أعدتها مجموعة من موظفي الوزارة تتعلق بالوضع في سوريا".

 ورفض الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي كشف المضمون الدقيق لهذه المذكرة الدبلوماسية، لكن صحيفتي وول ستريت جرنال ونيويورك تايمز أكدتا أن المذكرة تطلب صراحة شن ضربات عسكرية أمريكية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

واكتفى كيربي بالقول "نحن ما زلنا ندرس هذه المذكرة التي صدرت قبل وقت قصير جدا".

وقالت الصحيفتان اللتان أكدتا أنهما اطلعتا على مسودة للنص، أن البرقية هي مذكرة قصيرة وقعها نحو خمسين دبلوماسيا وموظفا في وزارة الخارجية.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن البرقية تدعو إلى "الاستخدام المدروس لأسلحة بعيدة المدى وأسلحة جوية"، أي صواريخ كروز وطائرات من دون طيار وربما غارات أمريكية مباشرة.

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز أن موقعي المذكرة يعتبرون أن "المنطق الأخلاقي للتحرك من أجل وقف المجازر والآلاف في سوريا بعد خمس سنوات من حرب رهيبة، واضح وغير قابل للجدل".

وتابعت أن المسؤولين الأمريكيين ينتقدون في مذكرتهم "الوضع القائم في سوريا الذي ما زال يؤدي إلى أوضاع كارثية أكثر فأكثر في المجال الإنساني وعلى الصعيد الدبلوماسي والإرهاب".

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)