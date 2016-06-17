بالفيديو: الصين تحظر بيع "آيفون" في عاصمتها بيجين

قالت شركة أبل إن جهازيها أيفون 6 وأيفون 6 بلس، لا يزالان في الأسواق الصينية بعدما منعت جهات تنظيم الملكيات الفكرية بالصين بيعهما متهمة الشركة بأن التصميمين ينتهكان براءة اختراع مملوكة لشركة صينية.

وقالت، أبل في بيان اليوم الجمعة "تقدمنا باستئناف ضد أمر إداري من محكمة محلية لبراءات الاختراع في بكين الشهر الماضي ونتيجة لذلك جرى تعليق الأمر الإداري انتظارا للمراجعة من قبل محكمة الملكيات الفكرية ببكين".

كان القرار الذي يعود تاريخه إلى 19 مايو أيار وأمر بمنع بيع طرز محددة من أيفون في بكين نشر على موقع تابع للحكومة الصينية.

والسوق الصينية حيوية لأبل وتحقق فيها أكبر مبيعاتها خارج الولايات المتحدة لكن الشركة الأمريكية واجهت عمليات تدقيق كبيرة في الأشهر الأخيرة شهدت حجب خدمة أبل للكتب والأفلام على الإنترنت في وقت سابق من العام.

وقال كولين جيليز المحلل في بي.جي.سي بارتنرز إن أبل تتمتع بمعاملة متميزة في الصين لكن الحملة التي تشنها بكين على أيفون 6 وأيفون 6 بلس تعد تذكيرا بأن عملاق التكنولوجيا الأمريكي ليس محصنا ضد التدقيق الذي واجهته شركات تكنولوجية أمريكية أخرى داخل الصين.

وأعلنت أبل في الشهر الماضي إنها ستضخ استثمارات قدرها مليار دولار في شركة ديدي تشوشينغ الصينية في خطوة اعتبرت على نطاق واسع بأنها محاولة لتعزيز العلاقات في الصين.

يأتي ذلك على خلفية، الأمر الذي أصدره مكتب الملكية الفكرية الصينية لشركة "آبل" الأمريكية بوقف مبيعات "آيفون 6″ و"آيفون 6 بلس" في البلاد، بعد حكم بانتهاك الشركة لقانون براءات الاختراع ضد مؤسسة محلية، قائلا إن شركة "آبل" الأمريكية والموزع الصيني الخاص بها قد تعدا على براءة اختراع لشركة "بالي" المحلية، والتي تقدمت بشكوى ضد الشركة الأمريكية متهمة إياها بنسخ التصميم الخارجي لهاتف "100 سي".

وأشار الحكم إلى أن هواتف "آيفون 6″ و"آيفون 6 بلس" لديها اختلافات ضئيلة عن هاتف "100 سي" التابع لشركة "بالي"، وهو ما لن يسمح للمستهلك بملاحظة الفارق.

وتعاني "آبل" من أزمات متلاحقة مع السلطات الصينية بشأن عدد من قضايا الملكية الفكرية ووقف "آي بوك" وآي تونز".