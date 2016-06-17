المشروبات الباردة عقب الإفطار مباشرة تؤدي لاضطراب المعدة

المياه الباردة عقب الإفطار مباشرة تؤدي لاضطراب المعدة

أوضح الطبيب التركي "مراد توب باش"، أن استهلاك المياه الباردة والمتجمدة بعد الإفطار مباشرة، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات وتشنجات في المعدة.

وشدّد توب باش، الأستاذ في قسم الصحة العامة، بكلية الطب في جامعة "كارادنيز التقنية" في ولاية طرابزون(شمال) على ضرورة ضبط استهلاك السوائل والأغذية بدقة، بسبب طول فترة الصيام وارتفاع درجات الحرارة، وقصر الفترة المتاحة للتغذية.

وحذّر من تناول المياه والمشروبات الباردة عقب الإفطار مباشرة، مشيراً إلى "إمكانية أن يؤدي ذلك إلى خلق اضطرابات في المعدة وتشنجها، حتى إن هذه التشنجات قد تتفاعل مع أعراض أمراض أخرى وبالتالي تسبب مشاكل صحية أخطر".

وقال توب باش: "يتوجب على الجسم ألا يبقى بدون مياه لفترة طويلة، ولأن كمية المياه التي يفرزها الجسم (العرق) في الأيام التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، أكثر من الأيام المعتادة، ينبغي تعويض ذلك في الفترة الواقعة بين الإفطار والسحور".

وأكد الطبيب على ضرورة استهلاك الشخص البالغ 2.5 ليترا من الماء على الأقل يوميا، مضيفا "نظرا لطول فترة الصيام، ولدرجات الحرارة المرتفعة، فإن الجسم يفقد المعادن مع العرق الذي يفرزه، وهذا ما يجعل الناس يشعرون في حالة من عدم الارتياح، لذا ينبغي عليهم استهلاك كمية كافية من المياه، إلى جانب عصائر الفواكه الطازجة والعيران (اللبن الرائب) والحليب والمياه المعدنية".

ودعا الطبيب، إلى استهلال الإفطار بشرب الحساء، والمقبلات الخفيفة، منوهاً إلى أنه يمكن تناول الأطعمة الأخرى بعد التريث لنحو 5 – 10 دقائق.

كما شدّد توب باش، على ضرورة عدم شرب الشاي إلا بعد ساعة إلى ساعتين من تناول الإفطار، داعيا إلى تجنب الإفراط في استهلاكه.