العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المصرية المنكوبة

صورة من حطام الطائرة المصرية المعثور عليه

أعلنت لجنة التحقيق في تحطم الطائرة المصرية رقم (A320) أن السفينة (جون ليثربريدج) تمكنت من انتشال الصندوق الأسود الثاني الخاص بمسجل بيانات الطائرة فجر اليوم الجمعة.

ووفقا للبيان تمكنت السفينة (جون ليثربريدج) المؤجرة من الحكومة المصرية للمشاركة في أعمال البحث من انتشال الصندوق الأسود الثاني الخاص بمسجل بيانات الطائرة "على عدة مراحل ونجحت أجهزة السفينة في انتشال الجزء الذى يحتوى على وحدة الذاكرة والتي تعتبر الجزء الأكثر أهمية في جهاز المسجل".

وأصدرت النيابة العامة المصرية، فور إخطارها بالعثور على الصندوق الثاني، قرارا بتسليم الصندوقين إلى لجنة التحقيق الفني في الحادث لاتخاذ إجراءات فحص وتفريغ البيانات والمحادثات.

وجارٍ حالياً ترتيبات عملية نقل الصندوقين من السفينة إلى مدينة الإسكندرية.

يذكر أن الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران، كانت قد اختفت عن شاشات الرادارات أثناء قيامها برحلة من باريس إلى القاهرة، فجر الخميس 19 من آيار/مايو، وعلى متنها 66 شخصا، من بينهم 56 راكبا، وأعضاء الطاقم الـ7، و3 عناصر أمن.

وأعلنت السلطات رسميا تحطم الطائرة فوق مياه البحر المتوسط، ومقتل جميع من كان على متنها.