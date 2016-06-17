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الجبير: ندعم منهجا أكثر حزما بسوريا بما في ذلك العمل العسكري

17/6/2016

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده تؤيد اتباع منهج أكثر قوة وحزما ضد حكومة رئيس النظام  السوري بشار الأسد بما في ذلك إقامة منطقة حظر جوي وتسليح المعارضة المسلحة بصواريخ أرض جو.

وأضاف، الجبير في مؤتمر صحفي أثناء زيارة ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن "إذا شعر نظام بشار أن بإمكانه الاستمرار في حالة جمود، فلن يشعر بأي ضغط لاتخاذ خطوات ضرورية لتحقيق انتقال في سوريا".

من ناحية أخرى أكد، الجبير إن التحالف الذي تقوده السعودية "يبذل قصارى الجهد لتقليص الخسائر بين المدنيين" باليمن.

محمد بن سلمان يجري محادثات مع أوباما

التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في البيت الأبيض اليوم الجمعة لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على الصراعات في الشرق الأوسط بما في ذلك الحملة ضد "تنظيم الدولة".

وتهدف زيارة  الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي للولايات المتحدة لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين والترويج لخطة تقلص اعتماد المملكة على إيرادات النفط.

في سياق متصل أجرى الأمير محمد بن سلمان مباحثات مع مجلس الاقتصاد الوطني في إدارة أوباما لمناقشة خطة السعودية لإجراء إصلاحات اقتصادية تقلص اعتمادها على النفط بحلول عام 2030. وحضر الاجتماع وزير الخزانة الأمريكي "جاك لو" ووزير الطاقة "إرنست مونيز" ووزيرة التجارة "بيني بريتزكر".

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