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شاهد.. وجدي العربي ينصح قيادات جماعة الإخوان

16/6/2016

وجه الفنان المصري وجدي العربي نصيحة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، أثناء الجزء الثاني لحواره مع موقع الجزيرة مباشر، داعيا إلى الوحدة، ونبذ الصراعات، خاصة أنهم يمثلون قدوة للشباب، مشيرا إلى أنه شرف لأي شخص اتباع هذه الجماعة.

وأعرب العربي عن أمله في أن تتدارك قيادات الصف الأول بالإخوان أخطاء الماضي، وتسعى لتكوين قيادة واحدة تناقش القرارات، وتستمع للآخرين قبل أن تفقد القيادة الحالية السيطرة على الشباب.

وقال العربي: "شرف لأى إنسان أن يتبعكم ولكن عندما نجد هذه الصراعات والتضارب في التصريحات  ماذا يفعل الشباب؟ كيف تكونوا قدوة؟

 

وترقبوا غدا الجمعة الجزء الثاني من الحوار

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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