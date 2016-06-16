البث الحي
منوعات

شاهد: كبسولة طبية ومشكلة "السمنة" في رمضان

16/6/2016

تناولت الدكتورة عائشة صقر خبيرة التغذية مشكلة السمنة وتزامنها مع شهر رمضان خلال فقرة كبسولة طبية على موقع الجزيرة مباشر، حيث نصحت الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بمحاولة الاستعداد قبل رمضان بإنقاص أوزانهم نسبيا.

وأكدت خبيرة التغذية أن تنوع الأطعمة التي تتبعه معظم الأسر في شهر رمضان يزيد من مشاكل السمنة.

وأشارت الدكتورة عائشة صقر إلى ضرورة التدرج في الغذاء وعدم البدء بالطبق الرئيسي مباشرة مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية المقبلات في بداية الطعام، وشددت على أهمية العمل بالحديث النبوي الشريف: "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" من أجل صحة أفضل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)