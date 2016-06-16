شاهد: كبسولة طبية ومشكلة "السمنة" في رمضان

تناولت الدكتورة عائشة صقر خبيرة التغذية مشكلة السمنة وتزامنها مع شهر رمضان خلال فقرة كبسولة طبية على موقع الجزيرة مباشر، حيث نصحت الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بمحاولة الاستعداد قبل رمضان بإنقاص أوزانهم نسبيا.

وأكدت خبيرة التغذية أن تنوع الأطعمة التي تتبعه معظم الأسر في شهر رمضان يزيد من مشاكل السمنة.

وأشارت الدكتورة عائشة صقر إلى ضرورة التدرج في الغذاء وعدم البدء بالطبق الرئيسي مباشرة مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية المقبلات في بداية الطعام، وشددت على أهمية العمل بالحديث النبوي الشريف: "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" من أجل صحة أفضل.