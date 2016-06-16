شاهد.. قساوسة أمريكيون يمتدحون هجوم أورلاندو

امتدح قساوسة أمريكيون الهجوم الذي أسفر عن مقتل 50 شخصا في ملهى ليليا للمثليين بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، واعتبروا أن جميع المثليين يجب أن يموتوا.

وفي عظته بكنيسة فيريتي المعمدانية بمدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية قال القس روجر خيمينيز: "الناس يسألونني هذه الأيام: ألست حزينا أن 50 شاذا قتلوا.. هذا السؤال كمن يسألني: ألست حزينا بأن 50 متحرشا بالأطفال قد قتلوا. والجواب هو: لا"، لأن "كل شاذ جنسيا هو متحرش بالأطفال"، على حد قوله.

وأضاف أن مقتل هؤلاء "شيء عظيم. أعتقد أن هذا يساعد المجتمع.. أعتقد أن أورلاندو ستكون أكثر أمنا الليلة".

وتابع قائلا: المأساة الحقيقية هي أـن المزيد منهم لم يموتوا.. أنا منزعج لأن هذا الشخص لم يقم بعمله على الوجه الأمثل".

وقال خيمينيز: "الكتاب المقدس يرسم صورة لهؤلاء باعتبارهم أشرارا".

قس آخر هو ستيفن أندرسون، بكنيسة "عالم المؤمنين" المعمدانية بمدينة فينيكس بولاية أريزونا قال: "كل هؤلاء كان ينبغي قتلهم، ولكن باستخدام الطريقة الصحيحة، أي أن تقوم الحكومة التقية بإعدامهم".

وأضاف: "الكتاب المقدس يقول إن المثلي يجب أن يُقتل.. هذا ما يقوله الكتاب المقدس".

وقالت الشرطة الأمريكية إن منفذ الهجوم الذي وقع فجر الأحد 12 يونيو/حزيران يدعى "عمر متين" (29 عاما) وهو مواطن أمريكي مقيم بولاية فلوريدا. وقد أطلقت الشرطة النار عليه أثناء العملية فأردته قتيلا.

ويعد هذا الهجوم هو أسوأ هجوم بإطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة.