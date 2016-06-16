البث الحي
منوعات

شاهد: "فرس البحر العائم" منازل عائمة للبيع في دبي

16/6/2016

تطلق دبي أول مشروع للمنازل العائمة في العالم.. المنزل عبارة عن فيلا من ثلاثة طوابق أحدها تحت الماء يطل على مناظر طبيعية من الشعب المرجانية.

ويطلق على المشروع اسم "فرس البحر العائم"، وهذا النموذج واحد من 131 منزلا في مرحلة التصميم والبناء.

وتلك المنازل الفاخرة في الواقع عبارة عن سفن بلا محركات يتم بناؤها باستخدام مواد مركبة ثقيلة الوزن.

وبعض تلك المنازل العائمة يمكن جعلها ثابتة بينما يبنى بعضها الآخر ليكون متنقلا.

واستغرق الأمر أقل قليلا من عام واحد لبناء النموذج الأولي المصنوع من الفولاذ.

ومنازل فرس البحر العائمة جزء من مشروع أكبر يسمى "قلب أوروبا" يقام على ستة جزر من أرخبيل مكون من 300 جزيرة اصطناعية تقع على بعد أربعة كيلومترات قبالة ساحل دبي وتسمى "العالم".

وينتظر أن يكتمل المشروع بنهاية عام 2018 وسيضم 14 فندقا ومنتجعا وفيلات خاصة بشواطئ خاصة وشوارع يمكن التحكم في مناخها ومطاعم ومتاجر وحانات ومقاه.

ويقول مطورو المشروع إن له فائدة للبيئة مشيرين إلى إنشاء شعب مرجانية على مساحة مليوني قدم مربع للتأكد من توفر مناظر طبيعية للحياة البحرية الثرية لكل المنازل.

وبيعت عشرة من تلك المنازل سريعا. وسعر المنزل منها حاليا يبلغ عشرة ملايين درهم إماراتي (نحو 2.7 ملايين دولار).

ولكن من يرغبون في منازل تزيد مساحتها على 3100 متر مربع فانه يتعين عليهم أن يدفعوا 12 مليون درهم أي ما يزيد على ثلاثة ملايين دولار مقابل أربعة آلاف قدم مربع.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)