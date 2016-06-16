شاهد: "فرس البحر العائم" منازل عائمة للبيع في دبي

تطلق دبي أول مشروع للمنازل العائمة في العالم.. المنزل عبارة عن فيلا من ثلاثة طوابق أحدها تحت الماء يطل على مناظر طبيعية من الشعب المرجانية.

ويطلق على المشروع اسم "فرس البحر العائم"، وهذا النموذج واحد من 131 منزلا في مرحلة التصميم والبناء.

وتلك المنازل الفاخرة في الواقع عبارة عن سفن بلا محركات يتم بناؤها باستخدام مواد مركبة ثقيلة الوزن.

وبعض تلك المنازل العائمة يمكن جعلها ثابتة بينما يبنى بعضها الآخر ليكون متنقلا.

واستغرق الأمر أقل قليلا من عام واحد لبناء النموذج الأولي المصنوع من الفولاذ.

ومنازل فرس البحر العائمة جزء من مشروع أكبر يسمى "قلب أوروبا" يقام على ستة جزر من أرخبيل مكون من 300 جزيرة اصطناعية تقع على بعد أربعة كيلومترات قبالة ساحل دبي وتسمى "العالم".

وينتظر أن يكتمل المشروع بنهاية عام 2018 وسيضم 14 فندقا ومنتجعا وفيلات خاصة بشواطئ خاصة وشوارع يمكن التحكم في مناخها ومطاعم ومتاجر وحانات ومقاه.

ويقول مطورو المشروع إن له فائدة للبيئة مشيرين إلى إنشاء شعب مرجانية على مساحة مليوني قدم مربع للتأكد من توفر مناظر طبيعية للحياة البحرية الثرية لكل المنازل.

وبيعت عشرة من تلك المنازل سريعا. وسعر المنزل منها حاليا يبلغ عشرة ملايين درهم إماراتي (نحو 2.7 ملايين دولار).

ولكن من يرغبون في منازل تزيد مساحتها على 3100 متر مربع فانه يتعين عليهم أن يدفعوا 12 مليون درهم أي ما يزيد على ثلاثة ملايين دولار مقابل أربعة آلاف قدم مربع.