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شاهد: سوريون يغادرون بيروت لإعادة توطينهم في إيطاليا

16/6/2016

سافر 81 لاجئا معظمهم سوريون جوا من بيروت إلى إيطاليا صباح يوم الخميس (16 يونيو حزيران) في إطار مشروع إنساني تديره منظمة كاثوليكية خيرية.

تم اختيار اللاجئين بموجب مشروع أوربي اسمه "ممرات إنسانية" تنظمه جمعية سانت ايجيدو الخيرية الكاثوليكية ومقرها إيطاليا واتحاد الكنائس الإنجيلية وكنيسة فالديز الإنجيلية. وتدعم المشروع وزارتا الداخلية والخارجية في إيطاليا.

ومنذ فبراير/ شباط غادر لبنان بموجب المشروع نحو 200 لاجئ ليبدأوا حياة جديدة في إيطاليا.

وفي أبريل نيسان جلبت الجمعية الخيرية 12 لاجئا سوريا على رحلة عودة البابا فرنسيس من جزيرة ليسبوس في اليونان إلى إيطاليا. وجرى تسكين هؤلاء في مناطق محلية.

وهناك ما يزيد على مليون لاجئ في لبنان فروا من الحرب المستعرة في سوريا، وعشية مغادرتهم لبنان احتشد اللاجئون في ملعب مدرسة في بيروت، وكان هؤلاء اللاجئون يعيشون في لبنان منذ عامين.

وتعمل الجمعية الخيرية الإيطالية إلى جانب الهيئات الحكومية بهدف استضافة إيطاليا ألف لاجئ من دول مختلفة على مدى عامين.

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