البث الحي
منوعات

شاهد: سترة تقوم بعمل "مساج"

16/6/2016

طورت شركة في سنغافورة سترة يمكنها القيام بتدليك ظهر وأكتاف من يرتديها.

وتتم عملية التدليك باستخدام جيوب تنتفخ بالهواء وتضغط على الظهر أو الكتف. ويمكن للشخص التحكم في نوع وقوة عملية التدليك باستخدام تطبيق يمكن تحميله على الهاتف الجوال.

كما زودت السترة بمجسات لفحص وضع الجسم بشكل عام، وتقوم هذه المجسات بإرسال إشارة إلى من يرتدي السترة ليقوم بتعديل وضعه.

ويمكن استخدام السترة لثلاث ساعات قبل الحاجة لإعادة شحنها بالكهرباء.

وتقول الشركة، التي طرحت السترة للبيع مقابل 119 دولارا، إن هذه السترة مخصصة لمن يقضون فترات طويلة في العمل أمام أجهزة الكومبيوتر، ولكنها ليست بديلا عن ممارسة الرياضة.

ويقول أطباء اختبروا السترة إنه لا يمكن اعتبارها علاجا للآلام الظهر التي يشكو منها الجميع تقريبا.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)