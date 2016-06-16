شاهد: سترة تقوم بعمل "مساج"

طورت شركة في سنغافورة سترة يمكنها القيام بتدليك ظهر وأكتاف من يرتديها.

وتتم عملية التدليك باستخدام جيوب تنتفخ بالهواء وتضغط على الظهر أو الكتف. ويمكن للشخص التحكم في نوع وقوة عملية التدليك باستخدام تطبيق يمكن تحميله على الهاتف الجوال.

كما زودت السترة بمجسات لفحص وضع الجسم بشكل عام، وتقوم هذه المجسات بإرسال إشارة إلى من يرتدي السترة ليقوم بتعديل وضعه.

ويمكن استخدام السترة لثلاث ساعات قبل الحاجة لإعادة شحنها بالكهرباء.

وتقول الشركة، التي طرحت السترة للبيع مقابل 119 دولارا، إن هذه السترة مخصصة لمن يقضون فترات طويلة في العمل أمام أجهزة الكومبيوتر، ولكنها ليست بديلا عن ممارسة الرياضة.

ويقول أطباء اختبروا السترة إنه لا يمكن اعتبارها علاجا للآلام الظهر التي يشكو منها الجميع تقريبا.