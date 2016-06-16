شاهد: المسحر.. لم تمنعه الحرب من إيقاظ الناس في معرة النعمان

في الظلام الحالك، وعلى الرغم من الظروف القاسية بمعرة النعمان السورية لاتزال مهنة المسحر تجد من يقوم بها حتى الآن في ظل أجواء الحرب وانقطاع الكهرباء.

والمسحر هو الشخص الذي يوقظ الناس لتناول السحور.

"قوموا على سحوركم .. إجا رمضان يزروكم، يا نايم وحد الدايم" بهذه الكلمات يوقظ المسحر النائمين لتناول السحور.

وقال أحد من يقومون بالمهنة: "هذه عادة قديمة على المعرة، وكل سنة انا بستناها، وأحيانا الكل ينام مأملا أن هناك مسحر، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء"

ويشار إلى أن أول ظهور للمسحر كان عام 228 أيام الدولة الأموية في مصر، ويعرف من يقوم بهذه المهنة في مصر (بالمسحراتي)، أما أهل الشّام فكانوا يطوفون على البيوت ويعزفون على العيدان والطّنابير وينشدون أناشيد خاصّة برمضان.