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شاهد.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومشجعين إنجليز في "ليل"

16/6/2016

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على عدد من المشجعين الإنجليز بمدينة ليل الفرنسية بعد اشتباكات معهم مساء الأربعاء.

ونشرت الشرطة الفرنسية نحو 4 آلاف من عناصرها في المدينة بعد أن اشتبكت الجماهير الروسية والإنجليزية في مدينة مارسيليا الساحلية يوم السبت الماضي، مما خلف عشرات المصابين.

وجابت الشرطة المدججة بوسائل مكافحة الشغب شوارع مدينة ليل مساء الأربعاء ونقلت مجموعات من مشجعي إنجلترا من مكان لآخر واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

واشتبكت الشرطة مع المشجعين وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع كما اعتقلت عددا منهم.

كانت الجماهير قد تجمعت في المدينة لمتابعة مباراة إنجلترا وويلز بمدينة لنس الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من ليل.

وتستضيف فرنسا بطولة الأمم الأوربية لكرة القدم منذ العاشر من يونيو/حزيران الجاري.

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