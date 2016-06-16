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شاهد: أعمال فنية من طلقات الرصاص

16/6/2016

اختار فنان كولومبي أن ينفذ أعماله الفنية باستخدام أدوات ومواد غير معتادة مثل أقلام الرصاص ومفاتيح البيانو؛ ولكن أكثر الوسائط التي يفضلها هي طلقات الرصاص الفارغة.

ويستخدم أوريبي طلقات الرصاص في رسم مناظر طبيعية أو يكون منها مجسمات بالحجم الطبيعي للحيوانات.

ويقول فيديريكو أوريبي إن النزاع المسلح الذي تشهده بلاده منذ عشرات السنوات هي التي دفعته لاستخدام طلقات الرصاص كمادة لتنفيذ أعماله الفنية.

وتسبب الصراع بين الحكومة الكولومبية وبين قوات كولومبيا المسلحة الثورية في مقتل أكثر من 220 ألف شخص ونزوح نحو سبعة ملايين شخص.

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