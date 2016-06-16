شاهد: أعشاش ذكية لمراقبة الطيور

قام فريق من الباحثين التشيك بصنع أعشاش ذكية لمراقبة حياة الطيور داخلها.

وزود الباحثون الأعشاش بكاميرات مراقبة وأجهزة قياس لدرجات الحرارة داخل وخارج العش ومكبر للصوت.

كما تم تزويدها بمجس يدفع الأجهزة للعمل بمجرد وجود الطائر داخل العش.

وبمجرد الدخول إلى الموقع الخاص بالمشروع تظهر قائمة بالأعشاش وعند الضغط على الأعشاش التي تظهر باللون الأخضر يمكنك مشاهدة ماذا يجري بداخلها. أما الأعشاش الأخرى فيمكنك مشاهدة أفلام مسجلة لما حدث داخل العش في السابق.

ويتم تخزين الأفلام الخاصة بالأعشاش بشكل يومي وهي متاحة لجميع هواة مشاهدة الطيور.