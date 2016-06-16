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سي آي إيه: لا صلة بين مهاجم أورلاندو وأي جماعة "إرهابية"

16/6/2016

تقارير إعلامية قالت إن متين كان صاحب ميول مثليةـ أرشيف

 قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون برينان اليوم الخميس إن الوكالة لم تجد أي "صلة مباشرة" بين المسلح الذي قتل 49 شخصا في أورلاندو هذا الأسبوع وبين أي منظمة إرهابية أجنبية.

وقال برينان خلال جلسة للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ إن المخابرات المركزية "لم تكشف عن أي صلة مباشرة" بين عمر متين وأي منظمة إرهابية أجنبية.

وعمر متين هو شاب أمريكي مسلم من أصول أفغانية، قتل 50 شخصا وأصاب 53 آخرين في ملهى ليلي للمثليين في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية يوم الأحد 13 يونيو/حزيران 2016، قبل أن تقتله الشرطة.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن عمر متين كان صاحب ميول مثلية، وأن بعض المثليين شاهدوا متين وهو يرتاد الملهى محاولا الخوض في علاقة عاطفية مع بعضهم.

وأضافت التقارير أن متين استخدم تطبيق على الهاتف الجوال يتيح المواعدة بين الرجال.

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