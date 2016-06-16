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سفينة بحث تحدد مواقع رئيسية لحطام طائرة مصر للطيران

15/6/2016

تنتهي قدرة الصندوق الأسود على إرسال إشارات يوم 24 يونيو المقبل

قالت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة شركة مصر للطيران التي تحطمت الشهر الماضي في شرق البحر المتوسط إن سفينة تتبع شركة ديب أوشن سيرش تشارك في البحث عن الحطام قد حددت عدة مواقع رئيسية للحطام.

وأضافت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء أن السفينة جون ليثبريدج تخوض سباقا مع الزمن للعثور على الصندوقين الأسودين اللذين يقول المحققون إنهما سيساعدان في تفسير سبب تحطم الطائرة يوم 19 مايو/ أيار مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 66.

ومن المقرر أن تنتهي قدرة الصندوقين الأسودين على إرسال إشارات تساعد على اقتفاء أثرهما في المياه العميقة يوم 24 يونيو حزيران.

وقالت اللجنة في بيان إن السفينة قدمت للمحققين أول صور للحطام وسيقوم فريق البحث الموجود على متنها الآن برسم خريطة لأماكن أجزاء الحطام.

ولم يتضح على الفور أي أجزاء عثر عليها من الطائرة أو إن كان الصندوقين على مقربة. ويقوم أحد الصندوقين بتسجيل المحادثات في قمرة القيادة بينما يقوم الآخر بتسجيل بيانات الرحلة ويوضعا في ذيل الطائرة إيرباص إيه320.

وسيتم تسليم أجزاء الحطام التي عثر عليها من قبل إلى لجنة التحقيق بعد أن يكمل المحققون الإجراءات المعتادة. ويحتفظ المحققون بالأجزاء في الوقت الراهن كأدلة جنائية.

ولانتشال الصندوقين الأسودين على عمق نحو ثلاثة آلاف متر في المياه سيحتاج المحققون لتقليص نطاق البحث إلى عدة أمتار وتحديد إن كانت أجهزة إرسال الإشارات لا تزال مرتبطة بالصندوقين.     

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