زوجة منفذ هجوم أورلاندو قد تعتبر "شريكة" في "الجريمة"

عقدت السلطات الاتحادية اجتماعا لهيئة محلفين كبرى للتحقيق في حادث إطلاق النار الدموي في أورلاندو، بفلوريدا، واحتمال تورط زوجة مطلق النار في الحادث .

وأجرى مسؤولون بمكتب التحقيقات الاتحادي مقابلات مع نور سلمان، التي قالت للمحققين إن زوجها عمر متين، أطلعها على خططه لتنفيذ الهجوم، وفقا لتقارير إخبارية.

وذكرت شبكة فوكس نيوز أن سلمان قد تواجه اتهامات اتحادية باعتبارها شريكة في 49 اتهاما بالقتل وفي 53 اتهاما بالشروع في القتل في حادث إطلاق النار يوم الأحد.

ونقلت القناة عن مصدر بالوكالة الاتحادية لإنفاذ القانون، لم تسمه، قوله إن نور سلمان قد تواجه اتهاما بسبب عدم إبلاغ السلطات المعنية بإنفاذ القانون بشأن الهجوم الإرهابي المتوقع والكذب على المسؤولين الاتحاديين.

وقالت نور سلمان (27 عاما) للمحققين بمكتب التحقيقات الاتحادي إنها حذرت زوجها من ارتكاب الحادث، وفقا لصحيفة أورلاندو سنتينل، التي قالت أيضا إن الادعاء الاتحادي قد عقد اجتماعا لهيئة محلفين كبرى للتحقيق معها.

ولدى سلمان ومتين، ابن يبلغ من العمر 3 سنوات، حسبما نقلت تقارير إخبارية عن أفراد الأسرة.

ولقي متين (29 عاما) حتفه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ارتكابه إطلاق النار في ملهى ليلي، والذي وصف بأنه إرهابي.