روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 48 ساعة في حلب

قتل 10 أشخاص جراء القصف الجوي لقوات النظام على حلب ـ أرشيف

أعلن المركز الروسي لتنسيق الهدنة في سوريا عن إقامة هدنة في حلب لمدة ثمان وأربعين ساعة اعتبارا من منتصف ليل غد الخميس. وقال المركز في نشرته إنه بدعوة من الجانب الروسي وبهدف خفض مستوى العنف وتحقيق استقرار الوضع، تقرر فرض نظام الهدنة في مدينة حلب بدءا من التاريخ سالف الذكر.

وأفاد مراسل الجزيرة أن عشرة أشخاص قتلوا وجرح آخرون إثر قصف جوي ومدفعي لقوات النظام السوري على طريق الكاستيلو شمال حلب.

وقتل مدنياً في غارات لطائرات النظام السوري على مدينة إدلب وريفها.

واستهدفت الغارات مخبزاً ومركزاً للدفاع المدني في مدينة كفر تخاريم في ريف إدلب, ومبنى بريد الثورة في مدينة إدلب.

وتسبب القصف أيضا في أضرار مادية كبيرة شملت آليات ومعدات إنقاذ تابعة لمنظومة الدفاع المدني في محافظة إدلب.

من جانب آخر، شهدت منطقة الصوامع في محيط مدينة منبج شرق حلب اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة الإسلامية، بالتزامن مع غارات لطائرات التحالف الدولي جنوب غرب منبج.

وقالت مصادر للجزيرة نقلا عن قوات سوريا الديموقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، إنها باتت تسيطر على مساحات شاسعة في ريف منبج، منذ بدء المواجهات مع تنظيم الدولة قبل أسبوعين. وأضافت المصادر أن الناحين بدأوا في العودة لتلك المناطق.