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ذهبت للبحث عن طائرة فاختفت هي الأخرى

16/6/2016

طائرة فيتنامية – أرشيف

قال نجوين فيت أحد المسؤولين في اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ الفيتنامية  اليوم الخميس إن طائرة تابعة لخفر السواحل الفيتنامي اختفت بينما كانت تبحث عن طيار مفقود تحطمت طائرته المقاتلة في البحر.

وأضاف، طائرة الدورية البحرية وهي من طراز إيرباص" كاسا سي212- " فقدت الاتصال الساعة 12:30 مساءً  بتوقيت غرينتش الخميس.

وتابع، "جرى إرسال قوات الإنقاذ  للبحث عن الطائرة".

ونقلت صحيفة توي تري عن إدارة جزيرة " باخ لونغ في " القول إن طائرة  الدورية التي كانت تحمل ثمانية أشخاص بينهم طاقم من ثلاثة أفراد، فقدت  الاتصال فوق الجزيرة الواقعة في خليج تونكين.

وكانت المقاتلة " سو 30 – ام كيه 2 " روسية الصنع تحمل طيارين اثنين عندما فقدت الاتصال مع المراقبة الجوية أمس الأول الثلاثاء فوق "إقليم نجي آن" وسط البلاد.

وكان صياد محلي قد أبلغ قوة الإنقاذ أمس الأول أنه رأى طائرة محطمة في البحر بالقرب من "جزيرة هون مات" القريبة من الساحل.

وقال المسؤولون إن الصيادين في وسط "فيتنام" أنقذوا أحد الطيارين في وقت مبكر من أمس.

وأضاف المسؤولون أنه تم العثور على الطيار على بعد نحو 60 كيلومترا قبالة ساحل إقليم "ثانه هوا". ولايزال زميله مفقودا.  

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