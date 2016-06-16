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انتشال وحدة الذاكرة للطائرة المصرية المنكوبة

16/6/2016

قالت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة شركة مصر للطيران إن سفينة بحث مستأجرة عثرت اليوم الخميس على وحدة الذاكرة الخاصة بقمرة قيادة الطائرة .

وأضافت اللجنة في بيان أن أجهزة السفينة التابعة لشركة "ديب أوشن سيرش": "تمكنت من انتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة والتي تعتبر أهم جزء في جهاز المسجل".

وأوضحت أن السفينة انتشلت الصندوق الأسود على عدة مراحل بعدما وجد في حالة تحطم.

وقال البيان إن النيابة العامة أخطرت بالأمر والتي أصدرت قرارها بتسليم الصندوق إلى لجنة التحقيق الفني في الحادث لاتخاذ اجراءات فحص وتفريغ المحادثات.

وبحسب اللجنة يجري حاليا ترتيبات عملية نقل الصندوق من السفينة إلى الإسكندرية وسيكون في استقباله مسؤولون من النيابة العامة وأعضاء لجنة التحقيق.

كانت طائرة مصر للطيران سقطت في مياه البحر المتوسط خلال رحلتها رقم 804 في 19 مايو/أيار خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة، وعلى متنها 66 راكبا، من بينهم عشرة من أفراد الطاقم.

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