الذهب يصعد لأعلى مستوى في نحو عامين

قفز الذهب إلى أعلى مستوياته في نحو عامين يوم الخميس بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه قد يكون أقل إقداما على تشديد السياسة النقدية العام المقبل.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1312.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0648 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2014 عند 1313.60 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية 2.2% إلى 1316.30 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب الماضي عند 1316.80 دولار للأوقية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وأشار إلى أنه ما زال يخطط لرفعها مرتين هذا العام، غير أنه قال إن تباطؤ نمو الاقتصاد سيحد من وتيرة تشديد السياسة النقدية في السنوات المقبلة.

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الذي يزيد تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 17.86 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني من مايو/أيار قبل أن يجري تداولها مرتفعة بنسبة اثنين بالمئة عند 17.85 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 986.30 دولار للأوقية في حين قفز البلاديوم واحدا بالمئة إلى 537.22 دولار للأوقية.