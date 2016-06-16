البث الحي
منوعات

الحكومة المصرية تستهدف جمع 35 مليار جنيه من جيوب "الغلابة"

16/6/2016

رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إن التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيحقق إيرادات مالية إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، تبلغ 35 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار).

وأعلن الوزير المصري في بيان اليوم، استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالي لإصداره من مجلس النواب، مشيراً أن الحكومة أرسلت مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة للبرلمان.

وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتبلغ النسبة المقترحة في مصر 14% باستثناء قائمة سلعية تحددها الحكومة المصرية غير خاضعة لهذا النوع من الضرائب.

وأوضح الجارحي أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، يأتي في إطار إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة إيجابية بدلاً من الدورة السلبية التي تعاني منها مصر.

وتتمثل الدورة السلبية التي تعاني منها مصر، في تزايد نسب عجز الموازنة العامة "زيادة النفقات على الإيرادات" والتي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي 11.5% من الناتج المحلي، وهو ما يزيد من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ على 30% من اجمالي الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2010/2009.

ويعني فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات، أن مزيداً من التضخم سيطرأ على السلع والخدمات في السوق المصرية، التي تعاني من ارتفاع في أسعار المستهلك.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو أيار 2016 إلى 12.9% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم السنوي خلال عام.

 

وتكافح مصر لتنشيط النمو حيث تواجه عدم استقرار سياسي واقتصادي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

 

وعانت البلاد نقصا حادا في العملة الاجنبية بعد الانتفاضة مع فرار  السياح والمستثمرين الاجانب. وخفضت مصر قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار في مارس أذار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في وقت لاحق للسيطرة على التضخم لكن الأسعار استمرت في الصعود.

 

ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.

 

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)