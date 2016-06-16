الأسر المؤبد بحق "أسود" هاجمت قرويين في الهند

أسود غابات هندية – أرشيف

قال، إيه بي سينغ، المسؤول الإقليمي عن حماية الغابات اليوم الخميس، إن ثلاثة أسود تم تصنيفها بأنها من أكلة البشر في غرب الهند، وعليه ستمضي باقي حياتها في الأسر.

وتم جمع 18 أسدا من "محمية جير" في ولاية "غوجارات"، بعد مقُتل ثلاثة قرويين يعيشون بالقرب من المحمية منذ نيسان إبريل الماضي.

وأضاف، سينغ "بعد إجراء اختبارات، تم العثور على شعر إنسان وبقايا أخرى تخص الإنسان في "براز أسد" ذكر بالغ واثنتين من الإناث الصغيرات.

وأوضح، أن "الأسد" الذكر، جاءت نتائج اختباراته إيجابية جدا، وهو ما يعني أنه هاجم وقتل البشر بمفرده. ما يعني أنه سيبقي في الأسر بحديقة حيوان قريبة من "جي".

وأضاف: "اكتشف أن الإناث أكلت ما تبقى، وسيتم الابقاء عليهن في الأسر في مركز للإنقاذ بالقرب من "جير"، موضحا أن الأسود المتبقية سيتم إطلاق سراحها تدريجيا إلى المحمية".

يذكر أن هجمات الأسود نادرة في جير، وهي المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز هذا العدد الضخم منهم.