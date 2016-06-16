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إسرائيل تبني جدارا حول غزة وتعد لمواجهة "أخيرة" مع حماس

16/6/2016

صورة للجدار العازل الإسرائيلي – أرشيف

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس عن خطة إسرائيلية  لبناء "حائط خرساني" يمتد لعشرات الأمتار تحت الأرض وفوق الأرض للتصدي لتهديد الأنفاق الهجومية التي تشيدها "حركة حماس".

وقالت الصحيفة إن الحائط سوف يمتد بطول الحدود الجنوبية حول "قطاع  غزة" والبالغ طولها 60 ميلا وهو "المنظومة الدفاعية  الثالثة" من نوعها التي تقيمها إسرائيل بطول الحدود.

جدير بالذكر إنه تم بناء  أول حاجز بطول 60 كيلومترا عام 1994 عقب اتفاقيات أوسلو بينما تم تشييد النظام الثاني عقب القرار بفك الارتباط  مع قطاع غزة عام2005.

لكن أيا من المنظومتين لم يقدما حلولا شاملة للتهديد الذي تشكله الأنفاق الهجومية.

وتقدر تكاليف بناء الحائط الجديد  بمليارين و200 مليون شيكل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز بوزارة الدفاع قوله اليوم الخميس في إيجاز صحفي إن المواجهة المقبلة مع حماس سوف تكون الأخيرة .

ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتشييد حائط أخر حول قطاعات من الحدود مع لبنان يقع بالقرب منها عدد من البلدات  الإسرائيلية.

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