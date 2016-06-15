وزير الداخلية العراقي يعترف بوقوع انتهاكات في الفلوجة

وزير الداخلية العراقي محمد الغبان – أرشيف

قال وزير الداخلية العراقي محمد الغبان، إن من الصعب منع وقوع هجمات ضد من يفرون من مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها "تنظيم الدولة" ولكنه نفى أن تكون مثل هذه الأفعال منهجية متعهدا بمعاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب مخالفات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال محافظ الأنبار إن 49 رجلا سنيا جرى إعدامهم بعد أن استسلموا لفصيل شيعي يساند هجوم الجيش العراقي الرامي لاستعادة الفلوجة.

وأضاف أن هناك أكثر من 600 شخص اختفوا بعد فرارهم من المدينة بين الثالث والخامس من يونيو حزيران.

وقال الوزير محمد الغبان المسؤول الكبير في منظمة بدر- وهو مقاتل شيعي – إن مقاتلين منتمين "لمليشيا الحشد الشعبي" أحيلوا للمحكمة بعد الاتهامات المنسوبة إليهم ولكن لا يبدو أن هناك أيا من أفراد الشرطة ضالع في الأمر.

ومنظمة بدر المدعومة من إيران جزء من الائتلاف الحكومي. وتوجه إليها انتقادات منذ وقت طويل بسبب سيطرتها على وزارة الداخلية.

ويشارك الجناح العسكري للمنظمة "مليشيا الحشد الشعبي" في حملة استعادة الفلوجة.

واتهم صهيب الراوي محافظ الأنبار- المحافظة ذات الأغلبية السنية وتضم الفلوجة "مليشيا الحشد الشعبي" باحتجاز وتعذيب وقتل مدنيين فارين من الفلوجة وسط معركة تهدف إلى طرد مقاتلي "تنظيم الدولة".

لكن وزير الداخلية العراقي محمد الغبان اعترف بأن مثل هذا السلوك غير منهجي. ولكنه لم يستطع ضمان ألا يحدث ذلك مجددا.

وفي السياق نفسه قالت مصادر طبية في مستشفى الفلوجة إن خمسة عشر مدنيا قتلوا وأصيب نحو ثلاثين في قصف مدفعي وصاروخي من الجيش العراقي على المدينة ومحيطها.

وأوضحت المصادر أن القصف أجبر عددا من العائلات على ترك منازلها والهروب إلى وسط المدينة.

وطالب نازحون وصلوا إلى معسكرات أقيمت لهم في مدينة "عامرية الفلوجة"، طالبوا السلطات العراقية بالكشف عن مصير ذويهم من الرجال الذين اعتقلتهم "مليشيا الحشد الشعبي" بعد فرارهم من مناطقهم وتسليم أنفسهم للقوات العراقية.

وقال النازحون ومعظمهم نساء وشيوخ من أهالي المناطق المحيطة بمدينة الفلوجة إن "مليشيا الحشد" اعتقلت ذويهم ونقلتهم إلى أماكن مجهولة، وإنهم فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة اعتقالهم قبل نحو أسبوعين.