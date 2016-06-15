مفكرون: الإسلام مكون أساسي من مكونات الهوية الأوربية

قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي، مدير برنامج العلوم السياسية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن الوجود الإسلامي في أوربا "متجذر"، وأن الأصوات المعارضة له لن تؤثر فيه.

وأضاف الأفندي في كلمته خلال الندوة الحوارية التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر حول المكوِّن الإسلامي في الهوية الأوربية، إن النخبة الأوربية في حالة حرب دائمة مع الهوية الإسلامية في أوربا، مؤكدا أن محاولة محاربة المسلمين في أوربا هي محاولة للصدام المستمر مع الإرث الإسلامي، وأن ارتفاع التطرف اليميني في أوربا الآن هو ضد التراث الأوربي وضد المسيحية نفسها.

وأشار الأفندي إلى أن مجازر وقتل المسلمين في التاريخ تصوَر الآن للشباب الأوربي بأنها "بطولات استعادة الأراضي من المسلمين". مضيفا أن الاندماج في الدول الديمقراطية لا يعني قبول عقيدة تلك الدول.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية، إن الإسلام كان ولايزال مكونا مهما من مكونات الهوية الأوربية، ولكنه مكون "مكبوت".

وأكد الشنقيطي أن منع إقامة المآذن أو الحجاب في بعض الدول الأوربية هو ضد القيم الأوربية نفسها، ولم تتبناه كل الدول الأوربية/ داعيا المسلمين إلى ما سماه "العزف على وتر القيم الأوربية في عصر الأنوار وحقوق الإنسان". كما طالب المسلمين في أوربا بالنظر إلى الصورة الكاملة والتركيز على البناء المؤسسي الهادف.

واعتبر الدكتور فريد موهيتش، الباحث المتخصص في شؤون البلقان ومؤلِّف كتاب "المكوِّنات الإسلامية لهوية أوربا" أن التأثيرات الثقافية والدينية المختلفة هي التي تشكل الهوية الأوربية، وأن المواطنة هي حق للمسلمين وغيرهم، مشيرا إلى أن الآذان لم يختف من أوربا منذ أكثر من ألف سنة، أما مشكلة الاندماج فهي مشكلة أساسية يعاني منها المسلمون.

كما اعتبر موهيتش أن هناك سوء فهم بشأن الإسلام وثقافته في أوربا، وأن ذلك مسؤولية المثقفين المسلمين لتبديد هذه الأفكار الخاطئة.

وصدرت الترجمة العربية لكتاب "المكوِّنات الإسلامية لهوية أوربا" مطلع هذا الشهر عن مركز الجزيرة للدراسات، ويهدف الكتاب إلى دحض الأطروحة القائلة إن أوروبا قارة مسيحية الثقافة بشكل حصري.

ويثبت المؤلف -الذي ألف أربعين كتابًا في مجال الفلسفة وغيرها من مجالات العلوم الاجتماعية، إلى جانب النثر والشعر- أن هوية أوربا تتشكل منذ 1300 عاما عن طريق تفاعل مؤثِّرات ثقافية متعدِّدة ومتنوِّعة، مع دور مُهَيْمِن لعناصر ثقافية، هي نتاج الحضارات اليهودية-المسيحية والإسلامية.

ويوضح المؤلف أن أصول هذه الديانات التوحيدية الثلاث ومهْد ولادتها هو قارة آسيا، وبالتالي فكلُّها وافدة على القارة الأوربية، وهذه الحقيقة -في ذاتها- تنزع من كل تلك الديانات حقَّها في ادِّعاء حصرية تمثيلها لهوية أوربا الثقافية دون غيرها.