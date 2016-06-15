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كيسنغر: دول عربية تتعاون مع إسرائيل بشأن الصراعات في المنطقة

15/6/2016

قال هنري كيسنغر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن الشعب الإسرائيلي استطاع أن يؤسس دولة مزدهرة على رقعه مهمة في الشرق الأوسط.

وأضاف، خلال كلمة له أمام مؤتمر" هرتسيليا للمناعة القومية" الإسرائيلي السادس عشر، الدول العربية التي كانت عدائية في الماضي باتت تتعاون مع إسرائيل فيما يخص الصراعات المختلفة.

وتابع، يتعين على دول الشرق الأوسط وإسرائيل أن تتجاوز ثلة من التحديات التي تواجهها واهمها منع إيران من أن تصبح دولة مهيمنه على الشرق الأوسط في إشارة إلى دورها في سوريا ولبنان والعراق واليمن

وأضاف، "التحدي الماثل أمامنا الأن هو مدى قبول إيران لضبط النفس والالتزام بقيود سياسية وعسكرية لطموحاتها لأن عدم قبولها بذلك سيؤدى إلى استمرار الفوضى بالمنطقة".

وقال،" ينتابني قلق بشأن إيران لأنها لم تفقد قدرتها على تصنيع قنبلة نووية مشيرا إلى انه يتعين على أمريكا وإسرائيل والدول العربية المعتدلة أن تحول دون تملك أي دولة بالمنطقة لأسلحة نووية".

وأشار، الفوضى التي تستشري في الشرق الأوسط شبيهة بحرب الثلاثين عاما في أوربا

وأكد كيسنغر، سوريا والعراق وليبيا بوضعها الحالي لم يعد بوسعها أن تطرح مبادرات للسلام مع إسرائيل.

وأوضح، لست متفائلا بشأن نتائج المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المستقبل القريب.

وأضاف، كل الإدارات الأمريكية المتتابعة سواء من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري تبدي التزاما دائما بأمن إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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