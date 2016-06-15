"فيسبوك" يتعاون مع فرنسا لكشف ملابسات مقتل شرطي وصديقته

العروسي عبالة – منفذ الهجوم

أعلن موقع فيسبوك أنه يتعاون مع السلطات الفرنسية في التحقيق حول مقتل شرطي وصديقته بأيدي رجل تبنى جريمته في تسجيل فيديو قام به في منزل ضحيتيه وبثه مباشرة على فيسبوك.

وجاء في بيان صدر عن الموقع، غداة مقتل جان باتيست سالفين (42 عاما) مساعد قائد في الشرطة وصديقته جيسيكا شنايدر (36 عاما) التي تعمل موظفة إدارية في مخفر، "نتعاون بشكل وثيق مع السلطات الفرنسية التي تتولى التحقيق في هذه الجريمة المروعة".

وتابع البيان "الإرهابيون وأعمال الإرهاب لا مكان لها على فيسبوك، كلما يشار إلى مضمون ذو طابع إرهابي نحذفه بأسرع ما يمكن، نتعامل مع الطلبات بموجب القانون ومع إعطائها الأولوية".

وقتل العروسي عبالة (25 عاما) الذي أكد مبايعته لتنظيم الدولة شرطيا بالسكين ثم احتجز صديقته رهينة قبل أن يذبحها أمام ابنهما البالغ ثلاث سنوات ونصف السنة والذي عثرت عليه السلطات "في حالة صدمة".

وفي تسجيل فيديو مدته 12 دقيقة قال العروسي عبالة قبل أن يُقتل بأيدي الشرطة، "سنجعل من كأس أوربا (الذي تستضيفه فرنسا حتى 10 تموز/يوليو) مقبرة".

وتوعد عبالة في التسجيل الذي نشره على فيسبوك من منزل ضحيتيه "نعد لكم مفاجآت أخرى لكأس أوربا. لن أقول أكثر من ذلك، سنجعل من كأس أووبا مقبرة"، ودعا إلى "قتل شرطيين وصحافيين وحراس السجون ومغني راب".

وصرح متحدث باسم فيسبوك "ندرك ونقر بوجود تحديات متعلقة بالمضمون وأمن تسجيلات الفيديو التي يتم بثها مباشرة".

وتابع المتحدث "إنها مسؤولية كبيرة ونحن نعمل بجد من أجل التوصل إلى حل وسط بين السماح بحرية التعبير وبين تأمين مساحة آمنة ومحترمة".

واعتمد موقع التواصل الذي يضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم في العالم في العام الماضي شروطا بين المستخدمين تنص على عدم استخدام الموقع للتحريض على العنف.