فاطمة المهدي تكتب : الكبسولة الزوجية (9)

أسطوره تقول:

يخرج معها للتسوق .. يتعب من الزحف والدوران خلفها .. يتركها ليرتاح قليلا فى إحدى المطاعم، بعد كل ربع ساعة تأتيه رسالة من البنك تخبره أنه قد تم سحب جزءًا من رصيده .. وبعد انقضاء فترة التعذيب تأتيه وهى باسمة ومنتشيه:

-حبيبى .. خلاص .. أنا خلصت.. يلا بقى نروح

ينظر إليها فى ذهول غير مصدق المبلغ الذى غرمه لتوه؛

فلا يشعر بنفسه إلا وهو منهال عليها بصراخ مستمر قائلا: إنت إييييه .. مبتحسيش .. مفيش عندك دم خالص.

مش عارفه ظروفى عامله إزاى..الرحمة يا شيخة.

الكبسولة بتقول:

-حبيبى أنا خارجه أعمل شوبينج (تسوق)

– هتشترى إيه؟

-يعنى شوية حاجات للبيت.

– قصدك أكل وتموين للبيت؟

-يعنى شوية تموين وشوية حاجات أنا محتاجاها ماشى يا روحى

-بس عاوزك تعرفى حاجه أنا مش معايا إلا 500 جنيه لآخر الشهر

-طب أعمل إيه يعنى بلاش نأكل؟

-لا طبعا .. مش الثلاجه مليانه والحمد لله … هات اللى ناقص وضرورى بس … وخذى دول عشانك أنت

-بجد .. يعنى دول بتوعى .. من متى؟

-يعنى .. أنا مكنتش بديكى (أعطيك) فلوس لوحدك على أساس المصروف كله معاك .. بس الظروف اليومين دول مش أوى زى ما أنت عارفه وأنا عارف إن نفسك فى حاجات كتير .