صورة الأمير ويليام على غلاف مجلة للمثليين الشهر المقبل

الأمير ويليامز على غلاف مجلة أتيتيود

أعلنت مجلة أتيتيود أنه ستضع صورة الأمير ويليام على غلاف عددها لشهر يوليو/تموز المقبل متحدثا ضد رهاب المثليين في أول مرة تظهر فيها صورة أحد أعضاء العائلة المالكة في بريطانيا على صدر مطبوعة للمثليين.

والأمير ويليام هو الثاني في ترتيب المرشحين لتولي عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز.

وقالت المجلة إن صورة ويليام ستظهر على الغلاف وهو مبتسم بجانب العنوان "صناعة التاريخ" ومقولته "يجب ألا يتعرض أحد للمضايقة بسبب ميوله الجنسية أو لأي سبب آخر".

وقالت أتيتيود إن ويليام دعاها الشهر الماضي "لتقديم أعضاء مجتمع المثليين إلى قصر كنسينغتون للاستماع إلى تجاربهم في التعرض للمضايقات".

ونُقل عن ويليام نصحه لأي أحد يتعرض للمضايقة بسبب ميوله الجنسية بالإبلاغ والحصول على مساعدة.

وتم تجهيز عدد المجلة قبل حادث ملهى المثليين الليلي في أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية والذي قتل فيه 49 شخصا.