شبكة الجزيرة الإعلامية تؤسس قطاعاً رقمياً

تولى الدكتور ياسر بشر منصب المدير التنفيذي للقطاع الجديد ـ أرشيف

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، إنشاء قطاع جديد تحت اسم القطاع الرقمي، ضمن رؤيتها الاستراتيجية لمواكبة التطور المتسارع في مجال الإعلام، واستجابة للتغيرات الجذرية التي طرأت على طريقة تلقي الجمهور للمحتوى الإخباري والتفاعل معه، مما يعزز استمرار ريادة الجزيرة للعمل الإعلامي.

وأوضح المدير العام للشبكة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق، أنه تم تعيين الدكتور ياسر بشر مديراً تنفيذياً للقطاع الجديد، بعد أن تولى في السنوات الماضية الإشراف على إطلاق عدد من المبادرات والخدمات الرقمية من بينها AJ+ بوصفه مديراً تنفيذياً للقطاع الاستراتيجي.

وسيتولى القطاع الرقمي الجديد الإشراف على تطوير كل الخدمات والمنصات الرقمية بالشبكة، لمواكبة التطور المتسارع في مجال الإعلام الرقمي، بشكل يعزز مكانة الجزيرة كمؤسسة إعلامية عالمية رائدة تسعى لتوسيع قاعدة متابعيها حيثما كانوا وفي كل الأوقات، وتمكينهم من التفاعل عبر كل المنافذ والمنصات المتاحة.

وحققت شبكة الجزيرة الإعلامية خلال السنوات الماضية نجاحات متتالية في مجال استخدام تقنيات الإعلام الرقمي، لتصبح من بين المؤسسات السباقة لتطوير محتوى ما تقدمه ليتواءم مع المنصات الجديدة، وهو ما كان له أثر طيب في استقطاب عدد كبير من المشاهدات والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال العامين الماضيين حققت خدمة AJ+ نجاحاً لافتاً، وتجاوز عدد المشاهدات للنسخة الإنجليزية وحدها أربعة مليارات مشاهدة، كما أطلقت الشبكة مؤخراً AJ+عربي التي استقطبت أكثر من 55 مليون مشاهدة خلال فترة إطلاقها التجريبي.

ومما يشهد على تفوق الجزيرة في المجال الرقمي، وتميز ما تقدمه، حصدها لعدد كبير من الجوائز العالمية، من بينها جائزة شورتي التي حصلت عليها AJ+ كأقوى القنوات الرقمية حضوراً على موقع فيسبوك، كما نالت جائزتي ويبي لاختيارات الجمهور، فيما اختير موقع الجزيرة الإنجليزية قبل أيام كأفضل موقع إخباري في العالم، وتوج بثلاث جوائز في ملتقى أون لاين ميديا المنظم بالعاصمة البريطانية لندن متقدماً على مؤسسات إعلامية كبرى.

والدكتور ياسر بشر يحمل شهادة الدكتوراة في علوم ونظم المعلومات من جامعة توينتا الهولندية. وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دوك الأميركية.

وعمل بشر قبل التحاقه بالجزيرة مديراً للاستراتيجية والتطوير التكنولوجي بشركة لوكهيد مارتن بأميركا.