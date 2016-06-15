شاهد: مبادرة للتشجيع على القيادة الآمنة قبيل الإفطار بالأردن

بينما ينشغل الأردنيون بتحضير ما يفطرون عليه عند غروب شمس كل يوم خلال شهر رمضان ينشغل في ذات الوقت مجموعة من الطلاب بتحضير وجبات إفطار بسيطة من التمر والماء لكن ليس لأنفسهم.. إنما لقائدي وركاب السيارات التي تمر على الطرق في العاصمة عمان في ذلك الوقت.

فقبيل الغروب يجهز الطلاب عبوات التمر والماء ويحملوها ويوزعونها على السيارات عند إشارات المرور.

ولا يكتفي الطلاب بمجرد توزيع التمر والماء على قائدي السيارات لكنهم يبلغوهم برسالة تدعوهم للهدوء والالتزام بالقيادة الآمنة حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين حيث يمكن أن يتسبب الاندفاع والتهور في القيادة في ذلك الوقت في حوادث وتصادمات.

ويرى بعض قادة السيارات مثل سائق سيارة أجرة يدعى أسامة خربوش أن كسر صيامه وهو على الطريق يفرق كثيرا.

وهذا هو العام الثاني لمبادرة إيلاف. ويقول الطلاب المتطوعون فيها إنها لم تعد تقتصر على العاصمة عمان فقط لكن مبادرات مماثلة بدأت تنفذ في مدن أخرى بالمملكة.