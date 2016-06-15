شاهد: كيف تم صنع ميداليات دورة الألعاب الأولمبية؟

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 في البرازيل عن الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي سيتم تقديمها للفائزين في المنافسات.

ونشرت اللجنة مقطع فيديو يتضمن طريقة صنع الميداليات، التي تزن الواحدة منها 500 غرام.

وتم صنع 812 ميدالية ذهبية ومثلها فضية بينما تم صنع 864 ميدالية برونزية بإجمالي 2488 ميدالية.

وقالت اللجنة المنظمة إنها راعت المعايير البيئية خلال صنع الميداليات بداية من التأكد من مصادر المعادن التي تم صنع الميداليات منها.

وتم مراعاة ميداليات ذوي الاحتياجات الخاصة إذ تم وضع جهاز دقيق بداخلها لإصدار صوت يبين معدن الميدالية وسيكون المعدن الأصفر صاحب الصوت الأعلى.

وتقول اللجنة المنظمة إن الميداليات الذهبية خالية تماما من الزئبق بينما بلغت نسبة مواد المعاد استخدامها في الميداليات الفضية والبرونزية 30%، كما ساهم البلاستيك المعاد استخدامه بنسبة 50% في صناعة الشريط الذي تعلق منه الميدالية.

وتقول اللجنة المنظمة إنه تمت صناعة حافظات الميداليات الخشبية طبقا للمعايير للمنظمة الدولية للغابات. وسيعاد استخدام منصات التتويج كقطع أثاث بعد نهاية الألعاب.

