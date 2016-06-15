شاهد: "كبسولة طبية" وصحة الحامل في رمضان

دين الإسلام هو دين الرحمة والرأفة وأحد مبادئه الأساسية "لا ضرر ولا ضرار" لذلك فلا ينبغي على المرأة الحامل أن تصوم رمضان إن كان في ذلك خطورة عليها أو على الجنين الذي في رحمها وينبغي عليها استشارة الطبيب في ذلك كما تقول الدكتورة عائشة صقر أخصائية التغذية.

وقدمت الدكتورة عائشة عددا من النصائح من خلال "كبسولة طبية" لموقع الجزيرة مباشر حيث ركزت تلك النصائح على طرق التغذية السليمة للمرأة الحامل.

وقسمت خبيرة التغذية مراحل الحمل إلى ثلاث مراحل حيث تختلف طبيعة الأطعمة الواجب تناولها للحامل في كل مرحلة عن المرحلة الأخرى.