شاهد: كاميرا مشجع روسي تصور الاشتباكات مع مشجعي إنجلترا

نشر مشجع روسي مقطع فيديو للاشتباكات بين مشجعي روسيا وإنجلترا في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا بعد تعادل المنتخبين 1-1 في بطولة أوربا 2016.

ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره من خلال كاميرا مثبتة على وسط المصور، مشجعين روس وهم يطاردون مشجعين أخرين في شوارع المدينة.

وهدد الاتحاد الأوربي لكرة القدم كلا من إنجلترا وروسيا بالاستبعاد من البطولة إذا تكررت أحداث العنف من مشجعيهما.

وأعلن الاتحاد استبعاد منتخب روسيا من البطولة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 150 ألف يورو بعد اشتراك مشجعيه في اشتباكات عنيفة في مرسيليا أسفرت عن عشرات الإصابات.

واعتقلت الشرطة الفرنسية 43 روسيا كانوا في طريقهم لمدينة ليل شمال فرنسا ويشتبه في تورطهم في أحداث العنف.