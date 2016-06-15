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شاهد: فيديو يوثق لحظة ولادة سمكة قرش

14/6/2016

حاول رجل توثيق لحظة خروج سمك قرش "الخيزران" إلى الحياة من داخل البيضة، واكتشاف رد فعلها أثناء لحظة خروجها للحياة المائية، فدفعه الفضول إلى تصوير تلك اللحظة من خلال فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لما نشره موقعا rumble وديلي موشن، فقد اشترى الرجل بيضة مقفلة لسمك قرش الخيزران وأخذ يقصها من الحافة بمقص حاد وبهدوء ليمهد الطريق أمام المولود الجديد ليخرج بسلام.

ويظهر الفيديو لحظة انطلاق السمكة الصغيرة الخلابة بسرعة قصوى وكأنها عطشى للانطلاق في بيئتها الجديدة.

ويعتبر سمك القرش الخيزران من الأنواع المكتشفة حديثاً والذي يستخدم بجهته البطنية أربعة زعانف تساعده على الزحف، ويتميز بمظهره الرائع وألوانه الخلابة، وتم اكتشافه في إحدى جزر إندونيسيا.

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