شاهد: فهد آل ثاني.. ملاكم قطري يسعى لإحراز لقب عالمي

أصبح فهد بن خالد آل ثاني أول ملاكم محترف في قطر بعد أن فاز بأول مباراة احترافية له في كرواتيا في مايو أيار.

وخاض فهد (28 عاما) ما يزيد على 28 مباراة كملاكم هاو ومَثَل المنتخب الوطني القطري في بطولات عدة.

وقال الشاب القطري إن إحرازه المركز الثاني في بطولة قطر المفتوحة للملاكمة في 2014 كان نقطة تحول جعلته يتجه إلى طريق الاحتراف.

ويتدرب فهد آل ثاني مع مدربه الهاوي فرانك بوهيك في الدوحة خمس مرات أسبوعيا.

لكن لكي ينتقل إلى الملاكمة الاحترافية سافر فهد إلى لاس فيغاس لمدة ثلاثة أشهر حيث تدرب مع المدرب الكوبي اسماعيل سالاس.

وبدأ فهد آل ثاني التدريب بشكل جدي كملاكم أثناء دراسته في لندن حيث التقى مع مدربه الحالي فرانك بوهيك.

وأوضح بوهيك أن ما رآه من التزام فهد جعله يرى بوضوح أنه أكثر من مجرد ملاكم هاو.

ويتطلع الملاكم القطري لإحراز لقب عالمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة لكنه يأمل أن ينفذ كل خطوة في وقتها مفضلا التركيز حاليا على مباراته القادمة في كرواتيا في أغسطس آب.