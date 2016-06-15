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شاهد: زيادة إنتاج التمور في محافظة البصرة بالعراق

14/6/2016

مع تزايد استهلاك التمور خلال شهر رمضان اضطر العاملون في واحد من أقدم مصانع التمور في مدينة البصرة العراقية إلى العمل وقت إضافي هذه الأيام لتلبية الطلب المتزايد على إنتاج مصنعهم .

وقال عبد الرضا عبد الله الموسوي مسؤول مصنع تمور الموسوي بمدينة البصرة إن المصنع بدأ ينتج ما بين 6 و7 أطنان بدلا من أربعة من كافة أنواع التمور لذلك زادت ساعات العمل إلى 12 بدلا من 8 ساعات.

وأوضح الموسوي أن مصنعه يعتمد على التمور المنتجة محليا. لكن نظرا للصراع المتنامي في العراق وزيادة نسبة الملوحة في الأرض تمثل أشجار النخيل المُنتجة في البصرة نحو 20 في المئة فقط من إجمالي التمر الذي يجري تصنيعه في المصنع.

وتأتي بقية الكميات من محافظات عراقية أخرى.

وكان العراق أكبر منتج للتمر في العالم العربي. وقبل حرب الثمانينات مع إيران كان في البلاد 30 مليون نخلة تنتج مليون طن من التمر سنويا، وتراجع الإنتاج حاليا إلى نحو 420 ألف طن.

وأطلقت الدولة حملات لإنعاش صناعة التمور من خلال زراعة ما يصل إلى 40 مليون نخلة في عشر سنوات ولإنتاج أصناف يحتاجها السوق أكثر من غيرها.

وعادة ما ترتفع أسعار التمر مع دخول شهر رمضان. لكن الموسوي قال إن مصنعه لم يرفع الأسعار خلال شهر الصوم.

ويؤكد تجار التمور ارتفاع مبيعاتهم بنسبة كبيرة أثناء شهر رمضان الذي يُقدم فيه التمر يوميا على موائد الإفطار.

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