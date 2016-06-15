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شاهد: تكايا الضفة الغربية والقدس ملاذ الصائمين ذوي الحاجة

15/6/2016

 في مطابخ خيرية خاصة بتكايا في أنحاء الضفة الغربية والقدس القديمة ينشغل متطوعون بتحضير طعام في آنية ضخمة تمتلئ بما لذ وطاب من اجل إفطار الصائمين ذوي الحاجة.

ويجهز المتطوعون عبوات طعام لتوزيعها على آلاف الصائمين قبل موعد الإفطار خلال شهر رمضان.

في مدينة الخليل تقدم تكية سيدنا إبراهيم التي تعرف أيضا باسم "التكية الإبراهيمية" خدماتها المتمثلة في توفير الطعام للمحتاجين منذ أكثر من ألف عام.

ومطبخ التكية الإبراهيمية الذي يقع إلى جانب الحرم الإبراهيمي معروف باعتباره معلما بالنسبة لسكان الخليل.

فعلى مدار العام تقدم التكية الإبراهيمية ما بين ألف وألفي وجبة يوميا. أما خلال شهر رمضان فإنها تجهز طعاما يكفي ما يصل إلى خمسة آلاف شخص يوميا.

وعلى غرار التكية الإبراهيمية تأسست مبادرة في مدينة بيت لحم قبل عامين هي (تكية ستنا مريم). وتنشغل تلك التكية خلال رمضان في محاولة للوفاء بالطلب المتزايد على وجباتها.

ويحتشد نحو 25 متطوعا في مطبخ تكية ستنا مريم يوميا للمساعدة في تحضير وتوزيع الطعام.

وتقدم تكية ستنا مريم الطعام للمحتاجين يومين أسبوعيا على مدار العام.

ومن بين أقدم التكايا في القدس تكية خاصكي سلطان التي أسستها زوجة السلطان سليمان في عام 1525. وتعد هذه التكية مصدرا لإغاثة وعون من يقيمون في القدس القديمة.

وتخضع تلك التكية حاليا لإدارة أوقاف القدس التي تديرها المملكة الأردنية.

ويعاني الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية ظروفا اقتصادية صعبة.

وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي أن النمو في الضفة الغربية تباطأ  بنحو 2.8 في المئة في 2015. وتقول منظمة العمل الدولية إن مستويات البطالة بلغت 27 في المئة.

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