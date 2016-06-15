شاهد: بدء محاكمة ألماني متهم بقتل طفل مهاجر

بدأ الادعاء في ألمانيا مرافعته الثلاثاء في محاكمة رجل يبلغ من العمر 33 عاما ومتهم بقتل طفلين أحدهما طفل مهاجر عمره أربع سنوات بعد خطفه من مركز تسجيل المهاجرين الرئيسي في برلين.

وأثار مقتل الطفلين غضبا شعبيا في ألمانيا العام الماضي.

وذكر ممثلو الادعاء أن المتهم الذي عرف فقط باسم سيلفيو اس. اعترف العام الماضي بقتل "محمد يانوزي" وهو طفل بوسني كانت تسعى أسرته للجوء في ألمانيا وطفل آخر يدعى إلياس عمره ست سنوات من بوتسدام قرب برلين.

ووصل المتهم إلى المحكمة وكان يغطي وجهه بملف ورقي لتبدأ المحاكمة التي تجرى في ظل إجراءات أمنية مشددة. وقد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الديانا يانوزي والدة الطفل البوسني قالت في شهادتها إنها حذرت ابنها كثيرا ليأخذ حذره ممن يضمرون سوء النية.

وألقي القبض على المتهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعدما أبلغت أمه الشرطة أن ابنها صرح لها بأنه ضالع في خطف محمد. وعُثر على جثة الطفل في صندوق سيارته.

واختفى الطفل البوسني في أول أكتوبر تشرين الأول بينما كان ينتظر مع والدته وشقيقيه خارج مكتب تسجيل المهاجرين الرئيسي في برلين.

وقال مدعون إن المشتبه به اعترف بنقل محمد إلى شقته والاعتداء عليه جنسيا. وخنقه في الصباح التالي حين رفض الكف عن البكاء.

وأضافوا أنه اعترف أيضا بخطف وقتل الياس. ولم تكشف السلطات الألمانية عن اسم عائلة الياس.