شاهد: الأرجنتين تفوز على بوليفيا بثلاثية نظيفة

في مباراة من طرف واحد، لم يجد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أدنى صعوبة في الفوز على نظيره البوليفي بثلاثة أهداف نظيفة مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش) في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2016) المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

ووجه المنتخب الأرجنتيني إنذارا قويا لباقي منافسيه في البطولة حيث أكد الفريق عمليا قدرته على المنافسة من أجل حصد اللقب.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانغو) الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة الحالية بالفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها بمجموعته.

وخلال النسختين الماضيتين من البطولة في 2011 و2015 ، لم ينجح أي فريق في تحقيق الفوز في جميع المباريات الثلاث بمجموعته في الدور الأول للبطولة. وكان المنتخب الأرجنتيني هو أخر فريق ينجح أيضا في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول وذلك في نسخة 2007 بفنزويلا.

وأكد التانغو الأرجنتيني جدارته بصدارة المجموعة الرابعة رافعا رصيده إلى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره التشيلي حامل لقب البطولة الذي حجز مقعده في دور الثمانية بالفوز 4 / 2 على نظيره البنمي في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وكان المنتخب الأرجنتيني حجز مقعده في دور الثمانية بعد مباراته الثانية في البطولة؛ لكنه أكد تصدره بالفوز على بوليفيا ليلتقي في دور الثمانية مع نظيره الفنزويلي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة فيما يلتقي المنتخب التشيلي نظيره المكسيكي متصدر المجموعة الثالثة.