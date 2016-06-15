داعية شيعي يترك أستراليا إثر ضجة لمطالبته بإعدام مثليي الجنس

الداعية المسلم البريطاني فاروق سيكاليشفار – رويترز

غادر رجل الدين الشيعي البريطاني فاروق سيكاليشفار طوعا أستراليا بعد قرار حكومتها إنهاء تاشيرته إثر دعوته إلى تطبيق عقوبة الإعدام على أعمال مثليي الجنس.

جاء ذلك بعد أن قال وزير الهجرة بيتر دوتون لـ "سكاي نيوز" إن حكومته اتخذت قرارا الليلة الماضية بإلغاء التأشيرة، وقد قرر هذا الشخص بوضوح المغادرة من تلقاء نفسه الليلة الماضية وهو أمر نرحب به. وأضاف: "سيكون صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا أن يعود إلى بلادنا".

وكان سيكاليشفار الداعية الشيعي المعروف يلقي محاضرات في الروحانيات بمركز إسلامي في سيدني.

وسألت هيئة الإذاعة الأسترالية سيكاليشفار عن علاقته بالمسلح عمر متين فقال "لا شيء. أقسم بالله لا شيء على الإطلاق"، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا.

وقال سكاليشفار إنه اتخذ قرارا بالمغادرة طوعا وإن الحكومة لم تطلب منه ذلك. وأظهرت لقطات وصوله إلى مطار سيدني وقال إنه سيتوجه إلى دبي.

وأعلن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول الثلاثاء أن تأشيرة سيكاليشفار التي منحت له من أجل زيارة سيدني لإلقاء محاضرة خضعت لمراجعة طارئة بعد أن أثيرت مخاوف حول التعليقات السابقة لذلك الرجل.

ويوم الاثنين قال سيكاليشفار لرويترز إنه يشجب هجوم أورلاندو ويعتبره "عملا إرهابيا وحشيا لا يمكن تبريره بأي حال."

وقال سيكاليشفار إن تعليقاته عام 2013 جاءت في سياق محاضرة عن الشريعة الإسلامية والمثلية الجنسية ويجب ألا "تفسر على أنها دعوة لأي شخص بأن ينفذ أي حكم أينما شاء وكيفما شاء."

وفي محاضرة عام 2013 قال سيكاليشفار "نحن نعلم أنه لا يوجد أي شيء يثير الحيرة حيال هذا… فالموت هو الحكم."

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن سيكاليشفار الأربعاء قوله إن تعليقاته أخرجت من سياقها.