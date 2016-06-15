حزب الكتائب اللبنانية ينسحب من الحكومة

سامي الجميل – رئيس حزب الكتائب

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل استقالة الحزب من الحكومة، وعزا ذلك إلى ما اعتبره "محاولات لتطويق جهود الحزب داخل الحكومة".

وقال الجميل – في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء – "دخلنا إلى الحكومة حفاظا على المؤسسات ورفضا للفراغ وكنا نأمل أن تكون مدتها شهرا أو 2 أو 4″، مضيفا: "لقد عملنا بكل الملفات، ونجحنا في بعض الأماكن وفضحنا الكثير من الأمور وأوقفنا أخطاء وحمينا الجيش وفضحنا فساد الملفات، ومنعنا الإعفاءات الضريبية وأرسينا منهجية مبنية على دراسة معمقة لكل الملفات، فنحن نعتبر أننا حافظنا بالحد الأدنى على هذه الدولة خلال فترة عملنا".

وتابع: "منذ فترة يحاولون تطويقنا من خلال آليات حكومية لخنقنا ولمنعنا من إيقاف الصفقات التي توضع على الطاولة، وليس همهم حماية القطاع المصرفي من الهجوم الكلامي ولم يكترثوا للخطة الاقتصادية التي قدمها وزير الاقتصاد، وهمهم تمرير صفقات مشبوهة على مشاريع عليها مئة علامة استفهام".

ويمتلك حزب الكتائب وزيرين في الحكومة هما سجعان قدي وزير العمل، وآلان حكيم وزير الاقتصاد، إضافة إلى أن وزير الإعلام رمزي جريج المقرب للحزب.