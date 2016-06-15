تمساح يخطف طفلا من والديه بفلوريدا

التمساح اختطف الطفل من بين والديه (أرشيف)

أفادت صحيفة أورلاندو سينتينل اليوم الأربعاء بأن طفلا يبلغ من العمر عامين هاجمه تمساح وسحبه للمياه في فلوريدا ولا يزال مفقودا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تواصل قوات الشرطة ورجال الإنقاذ البحث عنه.

وقال رئيس شرطة أورلاندو جيري ديمينجز إن هناك أملا في العثور على الطفل قبل طلوع النهار، مضيفا " نعلم أن أمامنا بعض التحديات".

وكان الطفل بصحبة أسرته يجلسون بجانب بحيرة "سفن سيز " في منتجع جراند فلوريديان في ديزني بأورلاندو عندما هاجمه التمساح.

وقالت الصحيفة إن والده قفز في المياه، ولكن أخفق في انتزاع ابنه من فك الحيوان، الذي قال إن طوله يتراوح بين متر ومترين.

وسارع والدا الطفل بإبلاغ عمال الإنقاذ القريبين من الشاطئ، قبل أن ينضم 50 فردا من وحدة إنقاذ "ريدي كريك فاير " بمقاطعة أورانج وعدد من مسؤولي المصايد والحياة البرية في فلوريدا إلى عملية البحث عن الطفل المفقود.