البث الحي
منوعات

تمساح يخطف طفلا من والديه بفلوريدا

15/6/2016

التمساح اختطف الطفل من بين والديه (أرشيف)

أفادت صحيفة أورلاندو سينتينل اليوم الأربعاء بأن طفلا يبلغ من العمر عامين هاجمه تمساح وسحبه للمياه في فلوريدا ولا يزال مفقودا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تواصل قوات الشرطة ورجال الإنقاذ البحث عنه.

وقال رئيس شرطة أورلاندو جيري ديمينجز إن هناك أملا في العثور على الطفل قبل طلوع النهار، مضيفا " نعلم أن أمامنا بعض التحديات".

وكان الطفل بصحبة أسرته يجلسون بجانب بحيرة "سفن سيز " في منتجع جراند فلوريديان في ديزني بأورلاندو عندما هاجمه التمساح.

وقالت الصحيفة إن والده قفز في المياه، ولكن أخفق في انتزاع ابنه من فك الحيوان، الذي قال إن طوله يتراوح بين متر ومترين.

وسارع والدا الطفل بإبلاغ عمال الإنقاذ القريبين من الشاطئ، قبل أن ينضم 50 فردا من وحدة إنقاذ "ريدي كريك فاير " بمقاطعة أورانج وعدد من مسؤولي المصايد والحياة البرية في فلوريدا إلى عملية البحث عن الطفل المفقود.

 

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)