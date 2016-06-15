امرأة تدفع 3.46 مليون دولار للغداء مع "وارن بافت"

الملياردير وارن بافت – أرشيفية

كشف وارن بافت أمس الثلاثاء أن امرأة هي المُزايد المجهول الذي اتفق الأسبوع الماضي خلال مزاد خيري سنوي على دفع 3.46 مليون دولارا لتناول الغداء معه لتعادل بذلك المبلغ القياسي الذي دُفع مقابل نيل شرف الغداء مع أحد أكثر المستثمرين شعبية في العالم.

وقال بافت – وهو الملياردير الذي يرأس شركة بيركشاير هاثاواي الأمريكية خلال مؤتمر في واشنطن، "الشيء الوحيد الذي سأخبركم به… إنها امرأة."

ويمكن للفائزة وسبعة من أصدقائها على الأكثر تناول الطعام مع بافت في مطعم سميث آند ولنسكي المتخصص في تقديم شرائح اللحم بوسط مانهاتن. وكان مزايد مجهول أيضا دفع 3456789 دولارا للفوز بمزاد عام 2012.

وستذهب الأموال إلى جلايد وهي مؤسسة خيرية في سان فرانسيسكو تقدم الطعام والرعاية الصحية وخدمات أخرى للمشردين والفقراء أو من يعانون إدمان المخدرات.

ومنذ عام 2000 أقام بافت 17 مزادا سنويا لصالح جلايد جمع منهم نحو 23.6 مليون دولار.

وهناك امرأة واحدة على الأقل سبق لها الفوز بالمزاد. ففي عام 2009 فازت كورتني وولف من شركة ساليدا كابيتال الكندية بالمزاد بدفعها 1680300 دولار.

ووصف بافت مؤسسة جلايد – التي يديرها القس سيسيل وليامز وزوجته جانيس ميريكيتاني – بأنها "منظمة اجتماعية رائعة" وشجع على تنظيم مزادات أعلى في 2017.

وقال للحضور "إذا أردت شراءه العام المقبل فإن ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار هو مجرد سعر مقترح … إلى جانب بقشيش – بالطبع – مقابل الغداء."